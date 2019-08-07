Компания Apple "неуклонно работает" над технологией, которая сделает экраны iPhone и iPad складывающимися. Как сказано в аналитической записке инвестбанка UBS, первое "фруктовое" устройство с гибким дисплеем может выйти уже в следующем или 2021-м году, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Эксперты предполагают, что Apple начнет с планшетов, а некоторое время спустя перенесет технологию на айфоны. Главное препятствие на пути к появлению складных i-гаджетов - это цена, передает CNBC со ссылкой на отчет. Потребители готовы отдать $400-500 "сверху" за премиум-модель Apple, но никак не $2000, которые просит Samsung за Galaxy Fold, уверены в UBS.

Смартфон с дисплеем, который может складываться пополам, привлекателен для трети потребителей, особенно в Китае. "Это говорит о том, что отрасли необходимо продолжать работу над снижением затрат, чтобы складывающиеся мобильные устройства могли быть переведены в категорию продукта", - заключили аналитики.

На то, что Apple активно работает над складными айфонами, указывают многочисленные патенты. Например, еще в 2017-м фирма Тима Кука зарегистрировала права на экран для смартфона, в котором может применяться любая технология формирующей изображение матрицы: от LCD и OLED до более перспективной microLED. В мае этого года Apple выдали патент, в котором описывается складное устройство с гнущимся экраном, аналогичное по конструкции Samsung Galaxy Fold.

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