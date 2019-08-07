Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в среду около 19.09 по бакинскому времени. О проблемах сообщают пользователи из США, Великобритании, Германии, Франции и других стран.

По данным Downdetector, большинство пользователей (73%) жалуются на проблемы с новостной лентой, жалобы 20% связаны с просмотром историй в соцсети, еще 5% испытывают проблемы со входом в Instagram.

Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.

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