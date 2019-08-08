Apple намерена ограничить WhatsApp, Facebook Messenger, Snapchat, WeChat и другие iOS-мессенджеры в праве собирать данные в фоновом режиме. По сообщению The Information, разработчикам будет разрешено обращаться к соответствующему API исключительно для совершения голосовых звонков - и никак иначе, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сейчас многие мессенджеры обходят накладываемые iOS ограничения, реализуя через API не только интернет-звонки, но и другие функции, в том числе сбор данных, пока приложение не открыто на экране. В частности, PushKit VoIP API злоупотребляет WhatsApp, используя его для обработки сквозного шифрования. Также применяют API в непредназначенных для этого целях Snapchat и WeChat, пишет The Information.

Новые правила могут значительно повлиять на то, как устроена работа мессенджеров. В случае, если им ограничат доступ к PushKit VoIP API, время начала звонка и запуска самих программ может увеличиться. Apple дала разработчикам время до апреля 2020-го, чтобы обновить свои приложения с учетом ограничений.

В Facebook отрицают, что когда-либо использовали API для сбора данных. "Внесем ясность - мы используем PushKit VoIP API для предоставления опыта обмена частными сообщениями мирового класса, а не с целью сбора данных", - ответили изданию в пресс-службе.

Apple продолжает позиционировать себя как компанию, главный продукт которой - защита личной жизни. На это, например, четко указывает функция "Sign In с Apple", которая появится в iOS 13. Благодаря этой системе пользователи смогут безопасно входить на сайты и приложения при помощи аккаунта Apple ID, скрывая свои настоящие данные.

Также в iOS 13 появится возможность разрешить приложению доступ к данным местоположения, но только единожды, а платформе HomeKit для управления домашней электроникой - запретить подключаться к определенным сервисам и устройствам. Выход обновления намечен на сентябрь-октябрь.

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