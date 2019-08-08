Производитель смартфонов намерен расширить число опций Windows, внедренных в Android, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Samsung Electronics объявила о следующем шаге в долгосрочном стратегическом партнерстве с Microsoft, "которое обеспечит бесперебойную производительность всех устройств, приложений и услуг". В сообщении, опубликованном на сайте компании, отмечается, что речь идет об "эксклюзивной интеграции Microsoft в новый Galaxy Note10", что позволит пользователям легко сочетать работу на смартфоне и ПК.



Samsung интегрирует приложение Microsoft Your Phone с Galaxy Note 10: текстовые сообщения Android, уведомления, да, собственно, весь экран гаджета можно будет вывести на экран стационарного компьютера с Windows 10. По словам главы подразделения мобильных устройств Microsoft Шилпы Ранганатана, выступившего на презентации новинок от Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+, к концу года уровень синхронизации новых гаджетов с ПК, работающим на "десятке", позволит также совершать и принимать звонки непосредственно с компьютеров.

Samsung также встраивает поддержку синхронизации OneDrive непосредственно в свое приложение Gallery Android, что позволит синхронизировать фотографии, хранящиеся на устройстве с облачным сервисом хранения.



"Внедряя лучшее из платформ Galaxy и Windows, это партнерство будет и дальше расширяться, поскольку Samsung и Microsoft используют облачные вычисления и передовые интеллектуальные возможности для предоставления максимального богатства выбора и беспроблемных мобильных решений для рынка в эпоху 5G", - говорится в заявлении Samsung.

"Мы считаем, что мобильная индустрия находится на пороге трансформации, когда отдельные устройства уступают место непрерывному взаимодействию везде, где бы мы ни находились. И открытое сотрудничество, такое как это ведущее в отрасли партнерство с Microsoft, способствует созданию нового поколения мобильных приложений. По мере того как новые технологии, такие как 5G, становятся реальностью, наше партнерство будет играть важную роль, помогая людям жить более насыщенной жизнью", - заявил Ди Джей Кох, президент и исполнительный директор подразделения IT и мобильной связи Samsung Electronics.

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