Компания Google начала тестировать на "Картах" режим дополненной реальности. Когда пользователь проложит пеший маршрут и включит Live View, программа определит его местоположение и выведет на экран огромные 3D-стрелки и указатели улиц, что заметно облегчит ориентирование на незнакомой местности, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Чтобы активировать новую функцию, нужно нажать на кнопку Directions ("Направления") и выбрать опцию Walking ("Пешком"). При включенном Live View в нижней части экрана отображается стандартная карта Google c пошаговой навигацией.

Альфа-версия Live View запустилась весной и была доступна ограниченному кругу тестировщиков Local Guides - "местным экспертам" сервиса Google. Воспользоваться им можно было только на смартфонах Pixel.

Как пишет TechCrunch, в течение нескольких недель бета-версию Live View сможет опробовать любой. Для этого понадобится айфон с поддержкой AR-платформы Apple (ARKit) либо Android-смартфон с ARcore. Также на устройстве должен быть доступен режим Street View ("Просмотр улиц от Google").

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