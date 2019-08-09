Facebook, который только ленивый не ругал в последние годы за активную роль в распространении фейковых новостей, готов платить за качественный информационный контент. Соцсеть, по сведениям The Wall Street Journal, ведёт переговоры о сотрудничестве с ведущими СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В частности, соглашения о покупке контента прорабатываются с ABC News, Bloomberg, Dow Jones и The Washington Post. Некоторым медиакомпаниям Facebook готов заплатить до 3 миллионов долларов.

Позднее в интервью CNBC представитель Facebook подтвердил: переговоры действительно ведутся, так как осенью социальная сеть собирается запустить отдельную вкладку с новостями от значимых СМИ. В апреле Марк Цукерберг уже говорил о планах сделать это до конца года.

В январе 2018-го, напоминает The Next Web, Facebook радикально изменил алгоритм ленты, добавив приоритета новостям от друзей и родственников, одновременно понизив в важности публикации от брендов и СМИ. В итоге многие издания потеряли значительную аудиторию. В мае ленту перенастроили ещё раз - на сей раз чтобы извести кликбейтный и неоригинальный контент.

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