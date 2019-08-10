Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei планирует запускать официальную платформу дистрибуции приложений компании AppGallery в новых странах, даже если для этого будет необходимо строить дорогостоящие дата-центры. Об этом сообщил журналистам глава подразделения "Мобильные сервисы" Алекс Чанг. Сейчас она уже работает в более чем 170 странах, включая Китай и Россию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы уже запустили AppGallery также в России. Теперь каждый продаваемый смартфон уже имеет эту платформу <...> Если законодательство страны требует хранить данные на своей территории, то нам нужно строить там наши дата-центры, это небыстрый процесс <...> Иногда для правительства в стране достаточно хранить только часть данных (например, персональные), иногда нет, мы стараемся анализировать регуляцию. Если нет никаких других путей, кроме строительства, то нам нужно это делать", - сказал он, комментируя вопрос расширения присутствия системы.

Глава подразделения "Мобильные сервисы" добавил, что сейчас компания выстраивает команду, в том числе технических специалистов, чтобы приложения Huawei были у большего количества пользователей. Строительство дата-центров в некоторых странах может быть экономически невыгодно, однако, Huawei намерена расширять страны присутствия для поддержки китайских разработчиков приложений и экосистемы компании.

AppGallery - официальная платформа дистрибуции приложений Huawei, которая дает пользователям возможность искать, загружать, управлять и обмениваться приложениями с помощью мобильных устройств Huawei. Платформа поддерживает механизм четырехступенчатой защиты, которая обеспечивает безопасность загрузки и использования всех приложений, размещенных на платформе. Изначально она была доступна только для жителей КНР. В 2018 году сообщалось, что в Китае 160 млн пользователей ежемесячно пользуются магазином приложений AppGallery, и общее число загрузок с помощью магазина превысило отметку в 120 млрд.

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