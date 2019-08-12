https://news.day.az/hitech/1146483.html В работе Google произошел сбой
В работе Google произошел сбой
Проблемы наблюдаются в работе американского поисковика Google, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в популярных интернет-ресурсах.
"В работе Google наблюдаются проблемы с 17.30 (воскресенья) по времени EDT (01.30 понедельника Баку)", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
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