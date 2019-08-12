Проблемы наблюдаются в работе американского поисковика Google, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в популярных интернет-ресурсах.

"В работе Google наблюдаются проблемы с 17.30 (воскресенья) по времени EDT (01.30 понедельника Баку)", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!