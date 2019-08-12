В Microsoft заняты разработкой разделяемого надвое контроллера - в духе съемных Joy-Con у Nintendo Switch, - который можно будет подключить к смартфону с обеих сторон. На это указывает патентная заявка, поданная компанией 9 июля, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Предположительно, будущая новинка позволит превратить мобильное устройство в портативный Xbox. Упоминаний о консоли Microsoft в документе не значится, однако на схематических рисунках явно угадывается фирменный геймпад - с крестовиной, стиками и кнопками XYBA.

Также патент предусматривает наличие у контроллера встроенных динамиков, аудиоразъема и поддержки беспроводных наушников. Каким он может оказаться в реальной жизни, изобразила дизайн-студия Yanko Design на основе эскиза Microsoft (ниже).

Новый геймпад, возможно, избавит от проскальзывания пальцев, загораживания ладонями экрана, ограниченного места для элементов управления и других проблем, возникающих при игре с тачскрина, пишет Digital Trends. Дата выхода предполагаемого контроллера неизвестна.

Возможно, в Microsoft создают геймпад под платформу Project xCloud, которая позволит стримить игры для Xbox и ПК на любые устройства, в том числе смартфоны и планшеты. Анонсируя сервис, в компании пообещали, что пользователи смогут подключить к стороннему устройству беспроводный контроллер от Xbox по Bluetooth. Если же его нет, будет предоставлен специальный интерфейс, который адаптирован для сенсорных экранов и предназначен специально для игр.

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