Скоро для входа в сервисы Google больше не нужно будет вводить пароль. Компания добавила в сервис Google Passwords на Android и Chrome OS возможность авторизации с помощью отпечатка пальца. Нововведение затронет все смартфоны, работающие под управлением Android 7 и выше.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Функция работает на базе безопасного метода аутентификации FIDO2 и протокола WebAuthn. С ней пользователю больше не придётся вводить пароль для входа в поддерживаемые сервисы. Одним из таких сегодня стал менеджер паролей Google Passwords. Теперь, чтобы редактировать свои пароли Google, достаточно просто ввести графический ключ или приложить палец. Сейчас функция поддерживается только смартфонами семейства Google Pixel, поддержка других устройств появится в ближайшие дни. Позже Google внедрит технологию и в другие свои сервисы.

Чтобы опробовать нововведение нужно иметь смартфон с Android 7 и выше, активированную учётную запись Google, а также браузер Chrome. Для входа в менеджер достаточно перейти по адресу passwords.google.com и ввести необходимые данные.

Ранее аналогичную возможность добавили в платёжную систему Google Pay.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!