Инсайдер Xiaomishka сообщил в своем Twitter о грядущей распродаже продукции Xiaomi, посвященной выходу первого смартфона компании.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Если верить источнику, на этой неделе официальный магазин Xiaomi Mall будет праздновать годовщину выпуска смартфона Xiaomi Mi 1. Акция со скидками пройдет с 14 по 16 августа. Подключатся ли к ней официальные реселлеры - неизвестно. Прошлая распродажа в честь попадания Xiaomi в список 500 крупнейших мировых компаний Fortune Global их так и не коснулась.

Xiaomi Mi 1 был представлен 16 августа 2011 года и обрёл популярность благодаря относительно небольшой цене и высоким характеристикам. За восемь лет компания успела войти в десятку самых успешных поставщиков смартфонов, а также основать дочерние бренды Black Shark, Pocophone, Redmi и Youpin.

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