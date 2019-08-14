Компания Xiaomi в своих соцсетях опубликовала постер-тизер к новой версии Redmi K20.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Прошло много времени с того момента, как суббренд Xiaomi Redmi выпустил флагманскую серию K20. Похоже, компания решила что-то изменить в своём смартфоне, но пока кроме даты - 16 августа, информации мало. На постере изображены боксёрские перчатки с надписью "KO". Также, судя по всему, Xiaomi сотрудничает с ONE Championship, сингапурским спортивным медиа-брендом, который занимается кикбоксингом и смешанными единоборствами.

Ожидается, что компания может выпустить новую версию телефона, но конкретных намеков пока нет. Есть только слух, что устройство будет иметь 12 ГБ оперативной памяти, как у одного из вариантов Redmi K20 Pro. В любом случае, официальная информация появится через несколько дней, поэтому остаётся только ждать.

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