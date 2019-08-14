Facebook прибегала к помощи сторонних подрядчиков для расшифровки голосовых сообщений, передаваемых пользователями Messenger. Представители компании признали, что услугу "прослушки" оказывали третьи лица: они проверяли, насколько качественно алгоритмы искусственного интеллекта распознавали человеческую речь и переводили её в текст, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По информации источников Bloomberg, пожелавших остаться анонимными, Facebook платила "сотням" подрядчиков за расшифровку аудиофрагментов. Иногда им попадались записи оскорбительного содержания, но сведений о том, кто и когда надиктовал сообщение, у них не было.

В Facebook сообщили агентству, что действительно поручали "прослушку" третьим лицам, но приостановили эту практику около недели назад - вслед за Apple и Google. По словам представителей компании, расшифровывались аудиосообщения только тех пользователей, которые выбрали опцию перевода голоса в текст. При этом, отмечает Bloomberg, в политике конфиденциальности Facebook нигде не указано, что аудиозаписи пользователей могут слушать другие люди.

В "ручном" прослушивании голосовых сообщений ранее признались другие крупные компании. В апреле Bloomberg сообщило, что тысячи рецензентов Amazon ежедневно анализируют разговоры пользователей с голосовым помощником Alexa на смарт-колонках Echo. Делается это ради совершенствования алгоритмов искусственного интеллекта: ассистента учат лучше распознавать речь и выдавать более точные ответы на запросы. В Amazon подтвердили факт "прослушки", уточнив, что аннотируют "только очень малую выборку голосовых записей Alexa, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов".

В Apple и Google ранее подтверждали, что их сотрудники тоже анализируют аудиофрагменты, собираемые Siri и "Ассистентом". Однако в этих файлах, заверяли компании, нет данных, позволяющих идентифицировать человека. Впоследствии Apple и Google приостановили "ручную" расшифровку, а Amazon пообещала разрешить своим клиентам отказаться от анализа их голосовых сообщений другими людьми.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!