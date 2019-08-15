"Нулевые переходы" - когда пользователь, сделав поисковый запрос, не посещает в итоге сторонний сайт - впервые составили более половины взаимодействий с Google. "Мы прошли важную веху в эволюции Google от поисковика к "огороженному саду"", - считает автор выявившего этот факт исследования, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Основатель компании SparkToro Рэнд Фишкин использовал для анализа данные аналитической фирмы Jumpshot. Согласно им, в июне 2019-го 50,33% запросов к Google не привели к кликам по ссылкам, 45,25% завершились переходами на сайты, а 4,42% составили клики по рекламным объявлениям:

Три года назад ситуация была другой: 54,1% - переходы на сайты, 43,9% - "нулевые переходы", 2,1% - реклама. Заметнее всего рост "нулевых переходов" в поиске на мобильных устройствах: там они составляют уже 61,94% от всех взаимодействий (в 2016-м было 55,11%). Переходы на сайты в мобильных браузерах случаются в 38,06% случаев, а доля рекламы примерно в два с половиной раза выше, чем на десктопе - 11,38%.

Цифры означают, что Google "отдаёт" всё меньше трафика другим сайтам, стараясь разными способами (например, отображая информацию со сторонних сайтов прямо в выдаче) удержать посетителей, повысив вероятность клика по рекламной ссылке. Речь может идти о нарушении правил свободной конкуренции: по данным исследования, 94% всех поисковых запросов в США делаются через Google. Сюда включены не только основной поисковик, но и YouTube, "Карты" и другие сервисы.

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