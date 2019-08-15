Google намеренно ограничивает правые и консервативные ресурсы, в том числе The National Enquirer, Media Matters for America и InfoWars, согласно внутренним документам, раскрытым экс-сотрудников компании Захари Ворхисом. Документы обнародовал проект политических разоблачений Project Veritas, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Инсайдер Google, который анонимно передавал внутренние документы в Project Veritas, принял решение раскрыть свою личность. Ворхис решил публично заявить о себе, после того как сотрудники Google вызвали полицию, чтобы проверить его "душевное здоровье". По словам Ворхиса, офицеров вызвали, после того как он слил внутренние документы.

"Я передал документы в Project Veritas, которые собирал более года. Причина, по которой я это сделал, заключается в том, что я заметил, что с компанией происходит нечто мрачное и злобное. Я понял, что там будут не только вмешиваться в выборы, но и пользоваться этим, чтобы, по сути, свергнуть Соединенные Штаты", - заявил Захари Ворхис.

По его словам, файлы были доступны каждому работнику компании, который находился в офисе полный день. Экс-сотрудник Google заметил, что ему стоило только забить в поиск ключевые слова. В итоге Ворхис собрал архив, где обнаружил четко прописанную систему.

В числе файлов, которые были переданы Project Veritas, - черный список источников новостей для персонализированного поисковика Google Now.

В документе выделено около 500 сайтов, которые будут скрыты от пользователей Google Now, приложения для Android, которое было закрыто в 2016 г. и заменено на Google Feed; неясно, действует ли тот же черный список для более новой итерации приложения. Список сайтов включает правые издания Daily Caller, Drudge Report и Gateway Pundit, а также множество небольших консервативных страниц.



Другой документ указывает, что поисковая система Google оценивает сайты на основе неизвестного показателя качества или надежности. Новостные ресурсы ранжируются, например CNN с рейтингом 6,0 опережает FOX News с рейтингом 5,2.



Пол Джозеф Уотсон из новостного сайта InfoWars, который также фигурирует в черном списке Google, отметил, что ему было трудно найти свой собственный канал YouTube в результатах поиска Google, несмотря на использование ключевых слов Paul Joseph Watson YouTube Channel.

Документ под названием "Фэйковые новости и прочие факты" описывает систему оценки видео с помощью "людей-оценщиков".

Вскоре после публикации документов Ворхис получил письмо от Google, содержащее несколько "требований". Правоохранительные органы приехали к Ворхису домой. По словам экс-сотрудника Google, в полицию Сан-Франциско поступил звонок от Google, которая вызвала полицию, чтобы те проверили его "душевное здоровье":

"Они прошли через ворота внутрь и начали стучать в мою дверь... Потом полиция решила, что нужно вызвать подмогу - ФБР и спецназ. Это отличный пример того, как Google пытается запугать своих сотрудников, которые идут против компании..."

Захари Ворхис выразил надежду, что он не последний инсайдер Google, который решился обнародовать и обсудить серьезные технические нарушения, допущенные компанией.

"Мое послание к тем, кто молчит: я дал документам ход. Вы можете обратить внимание на все, что делает Google, и оценить масштаб происходящего. Думаю, есть много специалистов, подозревающих нечто, но они не понимают, каков размах ситуации на самом деле. Именно этим людям я говорю: взгляните на документы, почувствуйте пульс США, скажите миру, что вы уже знаете и что может быть правдой", - заключил Ворхис



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