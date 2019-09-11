В конце февраля вместе с флагманом Mi 9 компания Xiaomi выпустила внешний аккумулятор Mi Wireless Power Bank. Теперь же производитель анонсировал еще более дешевую версию Youth Edition, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

Внутри Mi Wireless Power Bank Youth Edition ничем не отличается от первой версии. Емкость по-прежнему 10 000 мАч, осталась и главная особенность устройства - беспроводная зарядка.

Power Bank способен заряжать два гаджета одновременно. Один - проводом через разъем USB Type-A с мощностью до 18 Вт, второй - без проводов до 10 Вт. Сама "банка" заряжается через USB Type-C с максимальной входной мощностью 18 Вт, на полную зарядку понадобится около 4 часов.

Изменили в Mi Wireless Power Bank Youth Edition лишь материал корпуса: вместо алюминия начали использовать пластик. Благодаря этому толщина уменьшилась на 1,8 мм, а вес - на 75 граммов.

Также к черной расцветке добавилась еще одна - белая.

Вместе с весом в новом Power Bank уменьшилась и цена: за обновленный аккумулятор просят $18. Это на $4 меньше стоимости Mi Wireless Power Bank.

Продажи стартуют в Китае 12 сентября.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!