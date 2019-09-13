В сети уже появлялся слух, что Xiaomi может переименовать следующий флагманский смартфон линейки Mix. Сейчас, похоже, эта информация подтвердилась, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

Китайский производитель подал в конце августа патентную заявку на название Mix Alpha (Mix α). С большой долей вероятности, так будет называться следующий флагман линейки. Если верить слухам, аппарат получит основную камеру с тремя модулями и главный сенсор ISOCELL Bright HMX на 108 мегапикселей, чип Snapdragon 855 Plus, экран на 90 Гц, а также дисплей "водопад" с загнутыми краями, как у Vivo NEX 3.

Кроме названия нового смартфона, в документах китайского патентного бюро заметили ещё название Xiaomi Watch COLOR. Это, скорее всего, первые смарт-часы, которые выйдут под брендом Mi. К сожалению, подробностей о них нет. Возможно, их представят вместе с Mix Alpha на презентации в ноябре.

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