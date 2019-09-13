В одном из ресторанов Стамбула уволили всех официантов. Это заведение стало первым в Турции, где посетителей теперь обслуживают роботы, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Они умеют говорить, быстро передвигаются и знают рассадку столов, отмечает телеканал "Россия 24". Заменить официантов на роботов директору ресторана предложил один из постоянных посетителей. Руководству заведения эта идея понравилась, и они заказали за границей сразу трех железных помощников, а вот запрограммировали их турецкие инженеры.

Теперь популярность ресторана резко выросла, а посмотреть на роботов-официантов выстраиваются километровые очереди.

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