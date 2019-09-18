Компания Xiaomi представила 3 новых устройства: "умную" колонку XiaoAI Speaker, более мощную версию XiaoAI Speaker Pro и Wi-Fi роутер AC2100.

XiaoAI Speaker

Дизайн колонки выполнен в уже привычном для Xiaomi минимализме - белая прямоугольная призма с логотипом. Сверху находятся кнопки воспроизведения/паузы, регулировки громкости и кнопка отключения микрофона, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Основная функция динамика - управление элементами "умного" дома. По словам производителя, устройство может контролировать до 5000 различных продуктов, к которым подключается через Xiaomi Bluetooth Mesh Gateway. Например, если подключить колонку к Mijia Bluetooth и спросить температуру и влажность, она воспроизведёт эти показатели.

Цена XiaoAI Speaker составляет 38 долларов.

XiaoAI Speaker Pro

В первую очередь, продвинутая версия отличается чёрным цветом. Также Pro поддерживает ИК-пульт Xiaomi, что упрощает управление большим разнообразием "умных" товаров. Цена ненамного выше, чем у XiaoAI Speaker - 42 доллара.

Wi-Fi-роутер Xiaomi AC2100

AC2100 оснащен двухъядерным четырёхпоточным высокоскоростным процессором с частотой 880 МГц, а также 128 МБ ОЗУ и 128 МБ флэш-памяти, что позволяет одновременно подключать большее количество устройств. Гаджет поддерживает IPV6 и тоже предназначен для "умного" дома.

У маршрутизатора есть порт Gigabit Ethernet и встроенный ускоритель NetEase UU, который может улучшить игровую производительность на консолях.

Стоимость устройства - 33 доллара.

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