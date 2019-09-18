На 26 сентября компания OnePlus запланировала презентацию, на которой покажут смартфоны OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro. Однако основатель и генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) не стал дожидаться мероприятия и показал изображения OnePlus 7T в сообществе компании.

Как выглядит

Правда, на снимках показана лишь тыльная панель, но и она раскрыла несколько новых подробностей. Так, корпус будет выполнен из матового стекла. Покупателям будет доступна синяя расцветка, которая раньше была эксклюзивом OnePlus 7 Pro, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Но главный акцент - на основной камере. Как и ожидалось, датчики расположены в кругло модуле, вот только делений на сегменты, как на рендерах, здесь нет.

"Когда вы смотрите на заднюю часть телефона, камера, пожалуй, первое, что привлекает ваше внимание. Это невероятно важная часть головоломки дизайна, поэтому мы полностью переосмыслили модуль камеры для нашего будущего флагмана. Камера должна смело выделяться, но вместе с тем естественно сочетаться с общим дизайном для создания цельного образа", - говорит Пит Лау.

Кстати, на презентации также представят первый телевизор OnePlus.

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