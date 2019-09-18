Компания Facebook объявила о намерении повысить качество работы алгоритмов обнаружения на видеороликах насилия и стрельбы по людям. С этой целью систему искусственного интеллекта начнут тренировать на кадрах, полученных с нательных камер полицейских.

В рамках партнерства с правоохранительными органами США и Великобритании Facebook бесплатно предоставит им камеры, а в обмен - получит записи с курсов обучения по обращению с огнестрельным оружием, и поделится этими данными с министерством внутренних дел Великобритании, пишет Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Благодаря им, надеются в Facebook, ИИ сможет лучше выявлять реальные эпизоды насильственных действий от первого лица на роликах, загружаемых пользователями. Помимо этого, может быть снижена вероятность ошибочного удаления сцен жестокости из фильмов или игр.

Facebook подверглась жесткой критике этой весной, после того как в новозеландском городе Крайстчерч неонацист Брентон Таррант с сообщниками расстрелял в двух мечетях 50 человек. Представители компании заявляли, что только за первые сутки удалили свыше 1,5 миллиона видеозаписей со сценами насилия. Несмотря на это, ролики шокирующего содержания можно было найти в соцсети еще в течение нескольких недель после теракта.

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