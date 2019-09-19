Похоже, iPhone 11, младший из представленных неделю назад смартфонов, решил повторить успех прошлогоднего iPhone XR, который стал самой популярной моделью за 12 месяцев.

Уже в лидерах

Аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) поделился первыми итогами предзаказов на линейку новых iPhone. По его данным, на iPhone 11 Pro и 11 Pro Max приходится 55% всех предзаказов, тогда как у iPhone 11 почти половина общего показателя - 45%, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Видимо, уже и сама Apple поняла, что надо делать ставку на более доступные модели. Не зря iPhone 11 стоит дешевле iPhone XR (на старте продаж), а стоимость "старших братьев" осталась прежней.

Тем не менее, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max тоже не теряют позиций: у прошлогодних iPhone XS и XS Max было "всего" 45% предзаказов.

По прогнозам, до конца года Apple сможет продать до 75 миллионов новых моделей, хотя сама компания ожидает существенного снижения выручки.

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