Китайская компания Huawei представила флагманскую модель смартфона Mate 30 на презентации в Мюнхене. Об этом сообщается на официальной странице концерна в твиттере, передает РИА Новости.

По словам главы потребительского подразделения Huawei CBG Ричарда Ю, представленные новинки по мощности аккумулятора и скорости сети 5G значительно превосходят конкурентов. Зарядное устройство с кабелем имеет мощность 40 Вт, а беспроводное - 27. В аппарат также встроили 14 антенн для приема частот 5G.

Кроме того, Mate 30 оснастили функцией распознавания лиц и быстрой зарядки аккумулятора.

"Эпоха 5G позволяет переосмыслить технологии смартфонов, а модель Mate 30 лучше всех определяет границы возможного", - передает слова Ричарда Ю Forbes.

Компания также представила собственный сервис приложений App Gallery, созданный в качестве альтернативы Google Play Store в ответ на американские санкции против Китая.

Смартфон Mate 30 с 5G будет стоить 1199 евро, базовая версия - 799 евро, а Mate 30 Pro - 1099 евро. Пока неизвестно, когда и в каких странах можно будет приобрести новинку от Huawei.

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