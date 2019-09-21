Google выпустил пасхалки к 25-летию сериала «Друзья»: как их найти - ФОТО
Уже завтра известный сериал "Друзья" отметит свой юбилей - 25-летие со дня выхода первой серии. В честь этого Google создал пасхалки для каждого главного героя сериала.
Как найти
Чтобы найти эти самые пасхалки, необходимо просто ввести в поисковике имя персонажа в "Друзьях" на украинском, русском либо английском языке. Например, "Моника Геллер" или "Фиби друзья".
После этого справа появится обычный блок с информацией о персонаже, но возле каждого имени есть картинка. Нажимайте на нее - и вспоминайте любимые моменты сериала
Осторожно, спойлер!
Для самых нетерпеливых мы уже сами проверили все пасхалки Google.
Так, рядом с именем Моники появляется ведро. Нажмите на него - губка до блеска протрет надпись на экране.
У Рэйчер это парик, кликнув на который, вас переводят в коллекцию изображений со всеми прическами Дженнифер Энистон.
У Росса это знаменитый диван, который он вместе с Чендлером и Рэйчел пытался поднять по лестнице. Нажмите на него несколько раз - и сначала услышите голос Росса, а потом диван сломается.
Фиби - конечно же, рядом с этим именем нарисована гитара, а сама Фиби споет для вас ту самую песню про драного кота.
Джоуи очень любит есть, поэтому возле его имени нарисован кусок пиццы. Нажмите на него - и Джоуи напомнит вам, что никогда не делится едой (Joey doesn't share food).
У Чендлер это, конечно же, кресло и утка, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре