Уже завтра известный сериал "Друзья" отметит свой юбилей - 25-летие со дня выхода первой серии. В честь этого Google создал пасхалки для каждого главного героя сериала.

Как найти

Чтобы найти эти самые пасхалки, необходимо просто ввести в поисковике имя персонажа в "Друзьях" на украинском, русском либо английском языке. Например, "Моника Геллер" или "Фиби друзья".

После этого справа появится обычный блок с информацией о персонаже, но возле каждого имени есть картинка. Нажимайте на нее - и вспоминайте любимые моменты сериала

Осторожно, спойлер!

Для самых нетерпеливых мы уже сами проверили все пасхалки Google.

Так, рядом с именем Моники появляется ведро. Нажмите на него - губка до блеска протрет надпись на экране.

У Рэйчер это парик, кликнув на который, вас переводят в коллекцию изображений со всеми прическами Дженнифер Энистон.

У Росса это знаменитый диван, который он вместе с Чендлером и Рэйчел пытался поднять по лестнице. Нажмите на него несколько раз - и сначала услышите голос Росса, а потом диван сломается.

Фиби - конечно же, рядом с этим именем нарисована гитара, а сама Фиби споет для вас ту самую песню про драного кота.

Джоуи очень любит есть, поэтому возле его имени нарисован кусок пиццы. Нажмите на него - и Джоуи напомнит вам, что никогда не делится едой (Joey doesn't share food).

У Чендлер это, конечно же, кресло и утка, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

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