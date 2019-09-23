Компания HMD Global является лидером на рынке кнопочных телефонов. На IFA 2019 производитель показал Nokia 110, Nokia 2720 Flip и Nokia 800 Tough с KaiOS на борту, а сейчас работает над ещё одной "звонилкой", но с Android.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, журналисты издания XDA-Developers раздобыли видео с демонстрацией прототипа устройства. Новинка работает на операционной системе Android 8.1 Oreo. Интерфейс похож на таковой в смартфонах и он оптимизирован под маленький экран. В прошивке есть рабочий стол, меню с программами, раздел с обновлением ОС, а также предустановленные фирменные приложения Google. Например, голосовой помощник Google Assistant, карты Google Maps, браузер Google Chrome и даже YouTube.

К сожалению, никаких характеристик и информации когда выйдет такое устройство на рынок нет. Возможно, телефон так и останется прототипом.

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