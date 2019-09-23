Через несколько дней, 24 сентября, Apple выпустит iOS 13.1, с помощью которой замедлит прошлогодние iPhone XR, XS и XS Max.

Компания пользуется этой практикой с 2016 года, но лишь в 2017-м пользователи узнали об этом. Оказывается, чтобы сохранить жизнь старому аккумулятору и избежать внезапных отключений смартфона Apple тайно снижала производительность некоторых моделей, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Многие уверены, что таким образом компания не продлевает жизнь батарее, а вынуждает пользователей покупать новые модели. В результате разразился скандал, и Apple пришлось предоставлять самому пользователю право выбора: замедлить свой смартфон либо сохранить производительность в ущерб аккумулятору.

С выходом трио iPhone 11 пришел и черед прошлогодних флагманов. Теперь и на iPhone XR, XS и XS Max появится опция управления производительностью гаджета.

Напомним, у новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max появилась система управлениям питанием, контролирующая как программные, так и аппаратные компоненты. Эта система позволяет замедлить деградацию аккумулятора и сохранить производительность аппарата.

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