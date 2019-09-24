Компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон модели Mi 9 Pro 5G с технологией быстрой беспроводной зарядки, которая позволяет полностью зарядить батарею устройства за 69 минут. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщает интернет-портал The Verge.

В отличие от предыдущей модели, новинка поддерживает стандарт сетей пятого поколения (5G). Смартфон оснащен чипсетом Snapdragon 855+ и OLED-дисплеем диагональю 6,4 дюйма. Стоимость Mi 9 Pro 5G составит от $520 до $605 в зависимости от комплектации.

Продажа первой партии этих смартфонов начнется в Китае.

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