В Азербайджане долгие годы формировался и укреплялся стереотип о том, что у нас в стране дорогой Интернет. Однако, пришло время сломать данный стереотип, потому что в современных реалиях высокоскоростное подключение давно не роскошь.

За последние несколько лет оптоволоконный Интернет уже успел окутать Баку, и почти все провайдеры предлагают услуги, которые дешевле, чем ADSL подключение, скорость которого была медленнее и не отличалась особым постоянством. Многие люди уже забыли, что такое постоянные дисконнекты.

Не стоит забывать, что ударило по ценам (в лучшую сторону), и решение первичного провайдера Азербайджана Delta Telecom с десятого мая этого года снизить до 70 процентов стоимость интернета для местных провайдеров. Скидкой смогли воспользоваться операторы, которые взяли на себя обязательства, сохранив качество оказываемых услуг.

Сегодня есть ряд решений, за счет которых, используя лишь оптоволокно, можно привлечь сотни тысяч пользователей к высокоскоростному интернету. Рынок формируется в соответствии с потребностями пользователей, ростом экономики и покупательской способности потребителей. Азербайджан в этом плане достаточно развит, в связи с чем внедрение технологии завтрашнего дня далеко не за горами. В стране налажена вся сетевая инфраструктура, цены на Интернет - одни из самых низких в регионе, и уровень его проникновения крайне высок.

К примеру, в нынешнее время, скорость в 36 мбит/с обойдется продвинутому пользователю Интернета как минимум в 2 раза дешевле, чем в прошлые годы. Этой скорости хватит и фильмы скачать, и параллельно играть в любимые и популярные в мире игры.

Развитие высокоскоростного Интернета в нашей стране уже привело к тому, что в Азербайджане постепенно начинает развиваться и киберспорт.

Киберспорт, также именуемый компьютерным спортом или электронным спортом, - командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр. Признан видом спорта в некоторых странах мира.

Все киберспортивные дисциплины делятся на несколько основных классов, различаемых по свойствам пространств, моделей, игровым задачам и развиваемым игровым навыкам киберспортсменов: шутеры от первого лица, стратегии реального времени, авто- и авиа-симуляторы, командные ролевые игры с элементами тактико-стратегической игры.

Разыгрываемые призовые фонды могут достигать нескольких миллионов долларов США. Так, например, турнир по Dota 2 "The International" несколько раз бил рекорды по выплатам: в этом году было разыграно 34 миллиона долларов.

Ассоциация киберспорта Азербайджана и некоторые организации последние несколько лет ежегодно проводят турниры по данным дисциплинам. Количество игроков в стране растет с каждым днем и среди них есть те, кто при правильной подготовке смогут показать хороший результат и выйти на мировой уровень. Ожидается, что в ближайшее время будет дан старт проектам в этом направлении. Играть в игры - это давно уже не детское развлечение, а многомиллиардная доходная индустрия.

Азербайджан запросто может подключиться к таким мировым трендам и извлечь из них для себя максимальную выгоду, благодаря проводимым в стране под руководством Президента Ильхама Алиева реформам, стремительному экономическому развитию и развитой инфраструктуре.

Все это позволяет говорить о том, что у нашей страны есть большой потенциал в новых перспективных отраслях ненефтяной экономики, многие из которых могут стать одними из ведущих источников дохода в будущем.

Али Ибрагимов

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