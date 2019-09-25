Пользователи iOS 13 и iPadOS в опасности: Apple предупредила, что из-за недоработки программистов сторонние клавиатуры могут без спроса получать доступ ко всему набираемому тексту, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сторонние клавиатуры для iOS могут, в зависимости от выбора их создателей, работать в двух режимах: изолированном или с "полным доступом". В первом случае всё, что может такое приложение - вводить текст или эмодзи, ему закрыт доступ в интернет или к данным на телефоне.

Во втором разработчики могут сделать клавиатуру гораздо функциональнее, но и пользователь должен быть внимательнее и доверять создателям приложения: программа теоретически может перехватывать весь вводимый текст и отправлять его на удалённый сервер. Поэтому при установке такой клавиатуры у пользователя обязательно запрашивается согласие на "полный доступ".

Сбой в текущих версиях iOS 13 и iPad OS заключается в том, что клавиатуры могут получать полный доступ, не запрашивая на это разрешения. В кратком сообщении на сайте Apple говорится, что баг вскоре будет исправлен очередным обновлением. В компании уточняют, что он не затрагивает штатную клавиатуру iOS, а также клавиатуры, не требующие "полного доступа".

Чтобы проверить, какие клавиатуры установлены на вашем iPhone или iPad, нужно пройти в Настройки> Основные> Клавиатура> Клавиатуры.

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