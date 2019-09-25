Линейку смартфонов Apple 2020 года затронет самый крупный редизайн за последние три года. Как ожидается, инженеры значительно модифицируют конструкцию металлической рамки, сделав её края более прямыми, а не покатыми. В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Таким прогнозом поделился авторитетный аналитик TF International Securities Мин Чи Куо, чьи прогнозы относительно будущих новинок Apple сбываются весьма часто. По его информации, края стеклянной панели следующего айфона по-прежнему будут закруглены (2/2,5D). Однако если iPhone 4 больше походил на сэндвич из металла и стекла, то пока непонятно, каким образом прямые углы будут совмещены с изогнутым стеклом.

Совсем недавно Apple уже экспериментировала с попытками вернуться к полюбившемуся многим "угловатому" дизайну. Именно такую форму придали корпусу iPad Pro 2018 года - возможно, чтобы проверить готовность публики к переменам.

К релизу на 2020 год, предположительно, Apple наметила три смартфона, каждый из которых будет обладать OLED-панелью и 5G-модемом от Qualcomm. В июне Куо сообщил, что самая компактная модель получит 5,4-дюймовый дисплей, а у самой крупной диагональ увеличится до 6,7 дюйма. Также, вероятно, новое поколение фронтальной камеры TrueDepth позволит уменьшить "челку".

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