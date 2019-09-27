Компания Huawei Technologies сообщила, что продажи ее флагманских смартфонов серии Mate 30 превысили 500 миллионов юаней ($70,1 миллионов) за одну минуту на собственной торговой платформе Vmall, когда флагманские устройства поступили на рынок в Китае, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Новая флагманская линейка смартфонов компании Huawei, состоящая из 4G и 5G версий Mate 30 и Mate 30 Pro, начала продаваться сперва в Китае, крупнейшем в мире рынке смартфонов, опережая другие страны, поскольку эти устройства не имеют доступа к приложениям и сервисам Google из-за санкций США.



США обвиняют Huawei в краже технологий и использовании устройств для шпионажа в интересах китайских властей. Введенные санкции закрывают для компании доступ к американским компонентам и технологиям. И хотя до ноября для Huawei еще действует отсрочка, новые смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro вышли в сентябре без лицензионных приложений Google.



Впрочем, запрет на использование Huawei сервисов американской Google не сильно повлиял на компанию. Информация об этом в СМИ слишком преувеличена, заявил ранее агентству РИА Новости вице-президент подразделения мобильных сервисов Huawei в Европе Джейме Гонсало.

"На самом деле он (запрет - ред.) не влияет особо на экосистему, он особо ничего не меняет в работе смартфонов Huawei. Это просто детали, которые изменятся", - сообщил Гонсало.



Он отметил, что, если запрет вступит в силу, пользователи смогут скачать приложения через официальный магазин Huawei для Android - AppGallery. Единственная разница заключается в том, что на китайском устройстве не будут предустановлены сервисы Google.



"Мы не собираемся устраивать жесткую конкуренцию. Мы собираемся оставить пользователям выбор, и если пользователям понадобится что-то в смартфоне, то мы добавим это или найдем альтернативу", - отметил Гонсало.



Он добавил, что в настоящее время в гаджетах, которые импортируются в Европу, всё остается без изменений. Впрочем, для Китая Huawei Mate 30 будет доступен в вариантах с 6 и 8 ГБ оперативной памяти, а в Европе показали только версию с 8 ГБ памяти.



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