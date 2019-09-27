Социальная сеть Facebook запустила эксперимент сокрытию лайков, проставленных публикациям. Первым счетчик с количеством людей, выразивших симпатию постам, фотографиям и другим записям, исчезнет для пользователей в Австралии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Точное число человек, которым понравилась публикация, сможет узнать только автор. Все остальные увидят только нескольких взаимных друзей, лайкнувших пост, и оставленные реакции в виде поднятого вверх большого пальца, сердца или удивленного лица.

"Мы проводим ограниченное тестирование, когда лайки, реакции и количество просмотров видео становятся приватными по всему Facebook, - сообщили представители компании TechCrunch. - Мы изучим отзывы и поймем, улучшит ли это изменение опыт людей". Если выяснится, что австралийцы стали реже сравнивать себя с другими и испытывать угнетающее чувство из-за малого числа лайков, эксперимент могут распространить на другие страны.

Параллельно с Facebook сокрытие счетчика лайков тестирует Instagram. В июле сервис расширил географию эксперимента, включив, помимо Канады, Ирландию, Италию, Японию, Бразилию, Австралию и Новую Зеландию. Визуальный индикатор исчезает только для подписчиков, в основной ленте и профилях, однако владелец аккаунта по-прежнему может видеть, как многим людям понравилась его публикация.

"Мы тестируем эту функцию, поскольку хотим, чтобы ваши подписчики сосредоточились на фотографиях и видео, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков они получают", - объясняли в Instagram.

По мнению психологов, "недополучение" лайков может негативно воздействовать на самооценку некоторых пользователей, в особенности подростков. В Королевском обществе общественного здравоохранения Великобритании, например, считают Instagram приложением из категории соцсетей, которое наносит больше всего вреда психическому здоровью молодых людей.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!