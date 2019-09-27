В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Судя по карте сбоев, наибольшие проблемы с доступом в Instagram испытывают европейские пользователи, в частности жители Нидерландов, Германии, Франции, Великобритании, Испании и других стран. Русскоязычные пользователи фотоплатформы также жалуются на то, что приложение не обновляет ленту, а также на невозможность опубликовать сторис, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пользователи Facebook тоже сетуют на необновляемую ленту. "Сайт упал вообще в Украине", - написал один из пользователей на Downdetector.

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