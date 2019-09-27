Китайская Huawei, находящаяся под санкциями властей США, наладила производство базовых станций 5G без использования американских компонентов. В следующем месяце компания намерена изготовить 5 тысяч телекоммуникационных устройств, а за 2020 год - около 1,5 миллиона, заявил основатель и гендиректор Huawei Жэнь Чжэнфэй, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В этом году, отмечает Reuters, Huawei выпустила около 600 тысяч базовых станций, как с использованием деталей иностранного производства, так и без них. Вместе с этим Чжэнфэй признал, что если ограничительные меры США будут сняты, его компания возобновит использование импортных технологий из-за длительных "эмоциальных связей" с американскими поставщиками.

Напомним, что китайский телекоммуникационный гигант был внесен в санкционный список США отчасти именно из-за подозрений, что 5G-оборудование его производства может быть использовано в целях слежки за иностранными гражданами. В Huawei отрицают факт сотрудничества со спецслужбами Китая.

Ранее в этом месяце Чжэнфэй выразил готовность его компании лицензировать технологии в сфере 5G, чтобы ослабить подозрения западных стран относительно наличия в коде шпионских закладок. За единовременную плату Huawei готова открыть сторонней фирме доступ к патентам, исходному коду и техническим чертежам в области мобильных сетей 5-го поколения. На этой неделе Чжэнфэй подтвердил, что его предложение все еще актуально, и в Huawei не боятся, что их технологии станут доступны конкурентам.

По оценкам руководства Huawei, по итогам 2019 года подразделение по производству смартфонов недополучит около $10 миллиардов из-за санкций США. Несмотря на это, на прошлой неделе компания анонсировала флагманскую модель Mate 30 Pro с поддержкой 5G. Новинка выйдет без Google Play, приложений (YouTube, "Карты" и так далее) и других сервисов поисковика.

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