Electronic Arts анонсировала третий сезон в Apex Legends, который добавит больше контента, героев, оружия и новую карту для сражений.

В отличие от Epic Games, разработчики Apex Legends решили выпускать новые карты, а не обновлять одну локацию, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

В этот раз геймеры вступят в битву на заснеженной планете, где бушуют бури, грозы, а в некоторых места из-под земли вырывается лава. Опасное местечко.

В игру также вступает новая легенда. Если верить описанию, то "спокойный и собранный Крипто посылает разведывательных дронов для скрытого наблюдения за врагом". С началом третьего сезона в игре также появится новый боевой пропуск с сотней наград, включая облики, наборы Apex и прочее.

Выйдет "Тающий лед" уже 1 октября на PlayStation 4, Xbox One и PC.

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