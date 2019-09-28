Стартап Bollinger уточнил характеристики электрических вездеходов B1 и B2, впервые представленных два года назад. "Бета-прототипы" внедорожника и пикапа получили два электромотора общей мощностью 622 лошадиные силы и крутящим моментом 906 Нм. "Сотню" 2,2-тонные машины набирают за 4,5 секунды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Концепция электромобилей для офф-роуда не изменилась: пятидверный Bollinger B1 и пикап Bollinger B2 отличаются только типом кузова и габаритами, но имеют общую техническую начинку и оформление салона. Постоянный дорожный просвет вездеходов - 381 миллиметр, однако для преодоления препятствий клиренс можно варьировать в пределах от 254 до 508 миллиметров. Для лучшей проходимости электродвигатели оснастили двухступенчатыми редукторами, имитирующими понижающую передачу. Неизменный атрибут "Боллинджеров" - внедорожные шины BF Goodrich размерностью 285/70 R17.

Интерьер спартанский: из опций есть только кондиционер и аудиосистема, панели металлические, системы активной безопасности ограничены ABS.

Характеристики внедорожника длиной 4356 миллиметров сравнимы с армейскими спецавтомобилями: угол въезда - 52 градуса, угол съезда - 43 градуса, ход подвесок - 254 миллиметра. Пикап почти на метр длиннее, уступает по углу съезда ("всего" 28 градусов), зато отличается грузоподъемностью в 2,3 тонны и возможностью перевозить пятиметровые длинномеры через сквозные отверстия в кузове. Кроме того, Bollinger B2 способен буксировать 3,4-тонный прицеп.

Заявленный запас хода внедорожников - 322 километра по стандарту EPA. За автономность отвечает батарея емкостью 120 киловатт-часов. Впрочем, конструкция вездеходов со съемными кузовными панелями и стеклами позволяет облегчить электромобиль и увеличить "дальнобойность".

Мелкосерийная сборка внедорожников начнется в 2020 году. Прайс-лист пока не опубликован, но руководитель и основатель фирмы Роберт Боллинджер дал понять, что электрические вездеходы ручной сборки не будут такими дешевыми, как Jeep Wrangler (базовая цена в США - 32 тысячи долларов), но цена не превысит отметки в 200 тысяч долларов.

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