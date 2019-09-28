Он правда доживает до вечера на одном заряде? А камера как снимает? А три чёрных глаза ночью в кошмарах не снятся? Я уже больше недели использую новый флагманский смартфон Apple в качестве своего основного смартфона. Day.Az представляет читателям обзор Вести на iPhone 11 Pro.

Обзор iPhone 11 Pro: дизайн, удобство, прочность

Те, кто начинают следить за утечками о новинках Apple задолго до "красного дня календаря" в начале сентября, наверняка помнят это ощущение недоумения и неловкости, возникшее с появлением первых рендеров новых iPhone на основе попавших к дизайнерам чертежей: "Они их ПРАВДА такими сделают?"

Да, но не совсем такими. В металлических ободках оказались только линзы, а не выступающая площадка фотомодуля целиком - её выточили из стекла. Причём покрытие сделали гладким, контрастирующим с матовой задней панелью. Так создаётся интересная оптическая иллюзия: когда смотришь на телефон под углом более 45 градусов к плоскости задней панели, сразу не скажешь, выступает площадка или нет.

Может и не было бы никакой проблемы немного вытянуть фотомодуль iPhone X/XS вниз и уместить там третью камеру - но тогда отличить новинки от прошлогодних телефонов было бы сложнее. Не было бы всех этих издевательских мемов, работающих в конечном итоге на маркетинг Apple, повышая узнаваемость новинки. В массовый лексикон не проникло бы слово "трипофобия".

А, главное, отдать за неотличимую с двух шагов от прошлогоднего и позапрошлогоднего айфонов новинку такие деньги было бы куда больнее. Ведь эффективный символ социально-экономического статуса должен регистрироваться окружающими за доли секунды и желательно - на уровне подсознания. А владелец новому к дизайну быстро привыкает и перестаёт думать, что фотомодуль iPhone должен выглядеть как-то иначе. Выступы прошлых моделей начинают казаться смехотворно маленькими.

Отпечатки пальцев на матовом стекле и правда незаметны, но не думайте, что iPhone 11 Pro менее скользкий, чем прошлогодние. По такой поверхности пальцы скользят даже лучше, уронить телефон без чехла проще, но со стола лежащему на "спине" смартфону соскользнуть сложнее - покрытие напоминает очень мелкую шкурку. При этом прочное: от мягкого металла ключей или заклёпок на джинсах могут остаться следы, которые нетрудно стереть. А вот экран мне каким-то образом уже удалось поцарапать, похоже какая-то коварная песчинка сделала своё дело, пробравшись в карман.

И ещё одна мелочь в плане дизайна: кнопки стали пониже, так их легче достать. В остальном - те же рамки, та же чёлка, с лицевой стороны от предыдущих двух iPhone новый не отличить. Корпус стал тяжелее на 10 с лишним граммов, и это заметно, а вот микроскопическое увеличение толщины тактильно не регистрируется.

Итого: тот же iPhone в позапрошлогоднем дизайне "десятки", только "трёхглазый", немного тяжелее и более скользкий в руке. К дизайну привыкаешь примерно за полтора дня, недоумение проходит. Что не проходит - так это желание, чтобы самый дорогой смартфон на рынке выглядел бы и самым футуристичным, как это было во времена iPhone 4. С надеждой ждём 2020-го.

Обзор iPhone 11 Pro: камера, камера, камера

Судя по времени, которое на презентации уделили камере, и по доле посвящённого ей пространства официальной промо-страницы на сайте Apple, iPhone теперь, в первую очередь, - устройство для творческого документирования действительности, и только во вторую - смартфон и всё остальное. Главный апгрейд - дополнительный широкоугольный объектив (в том числе и у более дешёвого iPhone 11), второй главный - ночной режим, плюс новые алгоритмы HDR-обработки, плюс - улучшенная стабилизация и качество видео.

Я сравнил камеры iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy Note10 и Huawei P30 Pro. У всех есть три объектива: стандартный, зум и широкоугольный, у всех - ночной режим, все (кроме iPhone - его пока не "посчитали") входят в первую десятку рейтинга DxOMark. Из которой, кстати, только что вылетел на 11-е место - после теста Huawei Mate 30 Pro - прошлогодний iPhone XS Max.

Снимки были сделаны с интервалом максимум в несколько десятков секунд. Отличия при съемке в простых условиях (день, переменная облачность без яркого солнца, но не слишком пасмурно) на самом деле минимальны. У iPhone картинка чуть контрастнее, чем у Note10, чуть глубже тени, но не везде - небоскрёбы контрастнее вышли у устройств Samsung. Видимо, разница в том, как именно алгоритмы камер сегментируют картинку при обработке, на какие "смысловые" участки разбивают для создания максимально приятного глазу, детального, контрастного и насыщенного результата. Фото с Huawei P30 Pro выглядит чуть более тёмным и "осенним", чем сцена была в реальности, а в небе почти не видно просветов.

А это - увеличенный результат съемки телеобъективами. Huawei P30 Pro тут в заведомо проигрышной ситуации - зум у его телеобъектива пятикратный, при двукратном зуме (который, как мне кажется, востребован чаще) масштабируется картинка с основной камеры. Если максимально придирчиво присмотреться, iPhone выдал чуть более чёткую картинку, но в большинстве реальных ситуаций разницы видно не будет. А вот с цветопередачей проблемы, на самом деле, у всех трёх участников - у Huawei снимок слишком розовый, у Samsung - слишком синий, у iPhone многовато зелёного и желтого. Пожелание к разработчикам алгоритмов камер - тщательнее отрабатывать определение баланса белого в пасмурную погоду.

Потому что при затянутом тучами небе проблемы с цветопередачей есть и у широкоугольных объективов iPhone 11 Pro и Note10. Huawei на их фоне выглядит выигрышнее. Но главное в новой (для линейки iPhone) камере - дополнительные возможности съемки. Можно снимать так:

Так:

Или так:

А для видео широкоугольник - вообще вещь незаменимая, "кинематографично" начинают выглядет самые банальные сюжеты, считайте что вместе с телефоном вам достаётся экшн-камера. О защите от ударов придётся подумать, а вот от попадания воды смартфон защищён на глубине до 4 метров. И хотя оптической стабилизации на "ширике" нет (как нет и ночного режима) электронная отлично справляется, при определенной сноровке можно снимать с рук видео, которое будет выглядеть как снятое с компактного стедикама вроде DJI Osmo Mobile. На мой взгляд, iPhone 11 Pro и iPhone 11 - лучшие из протестированных мной на сегодня смартфонов для съемки видео. Особенно учитывая, что Apple создала API для разработчиков, позволяющий реализовать в сторонних приложениях одновременную запись с нескольких камер (пока - с двух). Пионером здесь станет Filmic Pro.

Вероятно, та же технология лежит в основе способности iPhone 11/Pro переключаться между разными камерами прямо во время съемки, в том числе переключаться плавно, при помощи виртуального кольца зума. Заметить момент переключения легко, полностью "бесшовным" сделать его пока не смогли, но это не особо мешает. Huawei P30 Pro и Galaxy Note10 тоже так могут, но переключения гораздо более резкие. И ещё одна маленькая "сверхспособность": запустить видеосъемку можно, просто зажав кнопку спуска в режиме фото. Ролик будет снят в том же соотношении сторон, которое включено для фото, и - сюрприз - если со смартфона в это время играет музыка, она не остановится, микрофоны исправно запишут звук с динамиков.

Второе после широкоугольника нововведение - ночной режим, объединяющий в один несколько сделанных подряд снимков. На ночных фото iPhone выигрывает, пусть и с небольшим преимуществом: картинка чётче, у него естественнее цвета, чем у Huawei, и не так ослепительно ярко светят фонари, как у Samsung. Выдержку в ночном режиме можно регулировать двумя способами: более тонко - слайдером экспозиции, и переключателем выдержки. Но в последнем случае доступен лишь выбор из трёх вариантов (максимум - по умолчанию - выключить ночной режим), к тому же приходится делать лишнее нажатие. И включить ночной режим самостоятельно по желанию нельзя - он активируется, только если смартфон сочтёт, что в кадре достаточно темно.

Больше примеров фото и видео можно посмотреть (и скачать) по этой ссылке.

Вообще, обновлённый (только в новых моделях iPhone, в iOS 13 для старых моделей без широкоугольника такого нет) интерфейс камеры требует привыкания. Не сразу понятно, что таймер отложенного срабатывания затвора или художественные фильтры нужно искать, нажав на стрелочку рядом с решёткой разговорного динамика, при этом появятся они по другую сторону видоискателя. А просвечивающий иногда фон кнопок (когда смартфон хочет намекнуть пользователю: с широкоугольником в кадр поместится больше) может не только помогать, но и отвлекать. И, конечно, от телефона с "Pro" в названии естественно ожидать ручного режима камеры с полным контролем над всеми параметрами. Но Apple по-прежнему предпочитает, чтобы такие вещи реализовывали сторонние разработчики.

Итого: iPhone - лучший на сегодня смартфон для видео. Широкоугольник (как и у других смартфонов, где он есть) очень помогает разнообразить сюжеты, при этом iPhone нового поколения снимает на него видео заметно лучше, чем конкуренты. Ночной режим тоже помогает новинке Apple догнать (а иногда и перегнать - картинка чаще выходит чётче и с более правдивыми цветами именно у iPhone) другие топовые камерофоны.

Обзор iPhone 11 Pro: начинка, звук, экран

Второй после камеры значимый апгрейд iPhone 11 Pro - батарея. Apple говорит о прибавившихся в среднем четырёх часах автономности (пяти для модели Max). Помогла и увеличенная батарея (китайская TENAA рассекретила номинальную ёмкость аккумулятора - 3046 мА・ч, на 14,5% больше, чем у XS), и оптимизированный по энергопотреблению экран Super Retina XDR, и более энергоэффективный процессор A13 Bionic.

На презентации Apple очень долго рассказывали про усовершенствования в чипе. У A13 8,5 миллиардов 7-нанометровых транзисторов - на полмиллиарда больше, чем у представленного чуть ранее Huawei Kirin 990 (версия без 5G) и на 1,6 млрд больше, чем у A12. Чип, по-прежнему содержащий два "больших" производительных ядра и четыре энергоэффективных "малых", может выполнять триллион операций в секунду. Производительность всех ядер A13 выросла на 20%, энергоэффективность - на 30% у "больших" и на 40% - у "малых". Нейросопроцессор восьмиядерный, на 20% мощнее и на 15% экономичнее. Но вряд ли это важно для большинства пользователей, главное - и через год, и через два, и через три проблем с производительностью у этого смартфона возникнуть не должно.

"Проапгрейдили" и комплект поставки - покупателям Pro-айфонов теперь достаются 18-ваттные зарядники. Я протестировал примерное время заполнения батареи с нуля: за первые 15 минут прибавляется 32%, за 30 - 57%, за час - 85%. Дальше процесс резко тормозит: 1 час 15 минут - 94%, 1:25 - 97% и полностью аккумулятор Phone 11 Pro зарядился у меня комплектным адаптером питания за 1 час 42 минуты.

Впрочем, можно было остановиться и процентах на 80 - после того как копия данных со старого iPhone перелилась на новый, а приложения докачали все нужные им данные и контент, iPhone 11 Pro после ночной зарядки стабильно держит батарею с 6-7 утра до позднего вечера. Обычно к 10 вечера остаётся 20 - 30% - примерно такой же результат у меня показывал iPhone XS Max, теперь столько живёт компактная модель. А 11 Pro Max, если верить обзорам и отзывам в сети - ещё где-то на час дольше компактной модели.

Встроенные динамики стали громче. Кажется, впервые на iPhone на максимальной громкости может быть некомфортно громким не только внезапный звонок, но и музыка или видео с YouTube. Заявлена и поддержка трёхмерного звука, но мне контента с такой аудиодорожкой за время тестирования не попалось.

Дисплей очень хорош, это моё субъективное оценочное суждение - замеров яркости и цветопередачи я не делал. Но HDR-контент из iTunes или Okko выглядит шикарно, как и сделанные самим смартфоном фото и видео, причём и на солнце тоже. В этих условиях смартфон выкручивает максимальную яркость при отображении HDR-контента до 1200 нит, остального - до 800. Примерно те же показатели, судя по анализу от DisplayMate, демонстрирует и флагман Samsung, Galaxy Note10+.

Менее позитивные эмоции вызывают третий год одни и те же широкие рамки, а также не собирающаяся пока уменьшаться "чёлка" - пожалуй, апгрейд в этом плане был бы гораздо заметнее, чем повышение качества OLED-панели. Кстати, о чёлке - спрятанное там "Железо" для FaceID проапгрейдили, и теперь распознавание лица работает побыстрее. Обещано было и срабатывание под более разнообразными углами - я обрадовался, что в автомобиле больше не нужно будет тянуть шею к смартфону, закреплённому на воздуховоде справа от руля. Да, теперь её приходится вытягивать не так далеко, но я надеялся на большее.

И вкратце об одной пропаже - 3D Touch в айфонах больше нет, "железом" для распознавания силы нажатия пожертвовали ради увеличения батареи. Действительно печалиться по этому поводу стоит, пожалуй, лишь разработчикам, сделавшим эту фичу ключевой в каких-то своих играх или приложениях. Интерфейс iOS прекрасно работает и с Haptic Touch. Точное позиционирование курсора в тексте при помощи него (нужно удержать палец на пробеле около секунды) работает у меня гораздо точнее и удобнее, чем аналогичная функция с 3D Touch на iPhone XS Max.

Итого: айфоны нового поколения - самые "живучие" за последние годы. У них максимальный запас производительности (года на три - точно), один из лучших на рынке звук и экран. FaceID ускорился, но ему ещё есть куда расти, а вот потеря 3D Touch для большинства пользователей пройдёт незаметно.

Обзор iPhone 11 Pro: выводы

Достаточно ли Apple добавила "профессиональных" возможностей в новый флагман, чтобы "Pro" в названии звучало максимально убедительно? Не сказал бы - как насчёт экрана с повышенной частотой обновления, универсального разъема USB-C, "компьютерного" режима при подключении внешнего монитора/клавиатуры/мыши, обратной беспроводной зарядки для новых AirPods, ToF-камеры для портретного режима в видео? Подобных идей, которые Apple могла бы реализовать лучше уже внедряющих их конкурентов, немало.

Учитывая это, начинает выглядеть ещё привлекательнее более дешевый iPhone 11. С автономностью у него тоже всё в порядке, LCD-экран от нового OLED-а неспециалист отличит, только положив смартфоны рядом, а качество камер - то же самое. Имеющийся здесь широкоугольник даёт новые возможности сделать интересный снимок, а отсутствие телеобъектива огорчит только фанатов портретной съемки и тех, кто ленится подойти к объекту съёмки ногами. Вот только по размерам 11-й устроит не всех, великоват.

iPhone 11 Pro - лучший компактный смартфон на рынке, при этом главным и самым вопиющим его недостатком является цена. Это, без сомнения, отличный апгрейд на замену iPhone 7, 8 или более старым, а вот переход на него с iPhone X, XS или XR имеет смысл, как мне кажется, только для профессиональных "мобилографов" (то есть зарабатывающих себе на жизнь снятым смартфоном контентом - в век Instagram таких немало) или тех, кто просто практикует демонстративное потребление.

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