Вашингтон и Лондон намерены в следующем месяце подписать соглашение, по условиям которого американские соцсети будут обязаны предоставлять переписку пользователей по требованию британских правоохранительных органов.

Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам его источников, эти правила, в частности, будут распространяться на соцсеть Facebook и мессенджер WhatsApp. Указанные требования будут касаться тех случаев, когда пользователя подозревают в тяжких преступлениях, в том числе в терроризме или сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.

Согласно условиям соглашения, американские власти не станут проводить расследования в отношении подданных Соединенного Королевства. Аналогичные обязательства в отношении граждан США возьмут на себя британские правоохранительные органы.

Как уточняет агентство, власти США не смогут применять информацию, полученную от британских компаний, в разбирательствах, в рамках которых то или иное лицо может быть приговорено к смертной казни.

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