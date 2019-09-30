Яблоко в новых смартфонах Apple будет светящимся
Новый патент указывает на то, что Apple решила задействовать свой фирменный логотип - яблоко в новых гаджетах.
Логотип получит светодиод и будет светиться разными цветами. Пользователи смогут сами настроить его цвет и выбрать, когда и как он будет светиться, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.
Например, яблоко сможет сообщать о том, что на смартфон пришло новое сообщение, уведомление либо пропущен вызов. Также оно сможет мигать, чтобы еще больше привлечь внимание владельца.
В настройках можно будет скрыть такие оповещения, сделав логотип под цвет корпуса.
Пока это всего лишь патент, поэтому нет гарантии того, что Apple добавит светодиодный логотип в новые устройства. Но эта идея уже не новая: в старых MacBook на протяжении долгих лет были светящиеся логотипы.
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