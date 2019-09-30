Каршеринговая компания "Делимобиль" объявила о запуске системы анализа и оценки стиля вождения пользователей, основанной на технологиях Bright Box и Microsoft. Такой скоринг поможет корректировать поведение неосторожных водителей и поощрять внимательных, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В "Делимобиле" хотят сфокусироваться на поощрении аккуратной и безаварийной езды, предлагая аккуратным водителям доступ к большему ассортименту автомобилей, бонусы и скидки. Система также сможет подсказать водителям, замеченным в неаккуратной езде, как именно им следует скорректировать манеру вождения, чтобы повысить рейтинг в системе лояльности.

В будущем "Делимобиль" также планирует прогнозировать вероятность аварийных ситуаций, используя для этого искусственный интеллект, а пользователям предлагать диверсифицированные (в зависимости от стиля вождения) тарифы. В перспективе могут выиграть большинство абонентов каршеринга: по данным совместного исследования Bright Box и Microsoft, 32% виновников ДТП - это всего 4% аудитории. В ходе исследования были проанализированы 4 млн каршеринговых поездок в Москве.

Этим летом "Делимобиль" уже запустил систему автоматической блокировки водителей, которые грубо превышали максимальную разрешенную скорость или управляли машинами агрессивно. Эксперимент показал, что после окончания блокировки такие пользователи меняют стиль езды на более безопасный.

Данные для анализа с автомобилей снимает система Remoto, разработанная Bright Box. Хранятся и обрабатываются они в облаке Microsoft Azure, позволяющем гибко адаптироваться к количеству подключенных автомобилей каршеринга, обеспечивая стабильную скорость вычислений. Анализ данных помогает не только оценивать стиль вождения пользователей (ускорения, резкие торможения, скорость вхождения в повороты), но и следить за состоянием автопарка.

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