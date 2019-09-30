Репутация марки Toyota не дает покоя производителям из Народной республики, то ли не желающим тратить средства на собственный дизайн, то ли просто ленивым. Китайский внедорожник, "похожий до степени смешения" на легендарный "Крузер", уже готов отправиться к местным дилерам.

Изображения будущей новинки просочились в местную прессу, но данных о самой модели пока маловато. Предположительно, появится она на рынке под малоизвестным брендом Hengtian, который принадлежит конгломерату China Hi-Tech Group с очень широкой сферой интересов - в него, помимо химической промышленности и тяжелого машиностроения, входит и создание электромобилей, и традиционного транспорта с ДВС, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По другой версии, внедорожник выйдет на рынок под маркой Tianma: якобы CHTG и Tianma Auto договорились о совместном строительстве завода мощностью порядка 100 тысяч машин в год, который уже планируют построить в провинции Сычуань. По третьей гипотезе, именовать вызвавшую переполох новинку станут Foti - так называется компания в составе концерна, выпускающая двигатели внутреннего сгорания.

Как бы там ни было, у Toyota определенно возникнут вопросы к авторам экстерьера этой модели: очень уж ее "лицо" напоминает внешность мирового бестселлера из Японии. Что касается технических характеристик, то, как и полагается "Крузерам" вне зависимости от происхождения, новинка обзаведется большим 8-цилиндровым мотором.

Правда, при объеме в 4,6 л развивает он, по данным китайских СМИ, всего 280 л.с. и потребляет минимум 14,6 л топлива на 100 км, а максимальная скорость будущего Hengtian составляет 196 км/ч. По некоторым данным, на домашнем рынке внедорожник оценен в базовые 199 800 юаней.

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