Топовые модели планшетов iPad и ноутбуков MacBook Pro выйдут в конце 2020-го - начале 2021-го года с уникальными дисплеями. В них будет применена технология Mini-LED, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Об этом, передает MacRumors, пишет в аналитической записке Мин-Чи Куо из TF International Securities, в последние годы зарекомендовавший себя как наиболее осведомлённый эксперт по ещё не выпущенным устройствам Apple. С новыми дисплеями устройства компании смогут стать ещё тоньше и легче.

Если в современных LED-дисплеях для подсветки применяются от силы несколько сотен светодиодов, то в Mini-LED их будет порядка 10 000, а размером каждый из них будет не более 200 микрон. Очевидно, первоначально технология существенно повысит себестоимость продукции, так что применяться будет только в самых дорогих моделях.

Использование Mini-LED позволит гибко управлять подсветкой экрана, динамически затемняя нужные участки и добиваясь сравнимых с OLED показателей контрастности и максимального цветового охвата, при этом избегая угрожающего органическим светодиодам выгорания. Но, главное, внедрение технологии позволит Apple не закупать панели у Samsung.

По данным Куо, делать Mini-LED панели для Apple будет LG Display, а другие компоненты для дисплеев нового поколения - Epistar, Zhen Ding, Radiant Opto-Electronics, Nichia, Avary Holding и TSMT. Выход iPad с Mini-LED намечен на четвёртый квартал 2020-го или первый квартал 2021-го, а MacBook Pro с таким экраном должен поступить в продажу кварталом позже.