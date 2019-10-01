С 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.

Изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чтобы сохранить доступ к WhatsApp, обладателям устройств на этих версиях операционных систем следует обновиться до более поздней версии прошивки, а если это невозможно - приобрести новый телефон. Создать новые аккаунты или верифицировать уже существующие учетные записи владельцам смартфонов на Android 2.3.x и iOS 8 не удастся.

Разработчики также анонсировали прекращение поддержки всех версий Windows Phone. Это произойдет 31 декабря 2019 года.

WhatsApp - одно из самых популярных в мире приложений для обмена сообщениями. По данным на февраль 2018 года, мессенджером пользовались более полутора миллиардов человек.

Ранее сообщалось, что WhatsApp и Facebook в соответствии с новым соглашением между США и Великобританией станут выдавать британским полицейским зашифрованные переписки пользователей при расследовании особо тяжких преступлений. При этом американская сторона не сможет использовать информацию, полученную от Британии, ни в одном деле, за исключением тех, наказанием за которые является смертная казнь.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!