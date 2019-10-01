В Японии во вторник окончательно прекращено обслуживание пейджеров. С первого октября радиосигналы для этих устройств прекратила передавать последняя компания отрасли - Tokyo Telemessage, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На японском рынке пейджеры с небольшим одноцветным дисплеем появились в 1968 году, когда их ввела в эксплуатацию крупнейшая и некогда монопольная в Японии компания связи NTT. На эти устройства можно было передавать комбинации букв и цифр. Как правило, это был номер телефона, на который просили позвонить.

Обратной связи при этом не предполагалось, но таким способом вызова своих сотрудников стали активно пользоваться частные компании, государственные ведомства, больницы, а также родители, связывавшиеся подобным образом со своими детьми. На пике популярности в 1996 году в Японии действовало свыше 10 млн контрактов на эксплуатацию пейджеров.

Однако вскоре после этого пейджеры стали быстро вытесняться мобильными телефонами, и в 2007 году NTT отказалась от обслуживания таких устройств. Теперь осталось лишь чуть больше сотни подписчиков на пейджеры, большинство из которых уже давно не пользовались этими устройствами.

Одно время пейджеры были любимой игрушкой японской молодежи, которая разработала особый секретный код записи коротких посланий цифрами. Например, комбинация 0906 означала "опаздываю", 0833 - "спокойной ночи", 999 - "спасибо", 33414 - "мне грустно".

Пейджеры были дешевы в использовании, а одной батарейки ААА им хватало на месяц работы. В полиции жаловались, что пейджеры предоставляют преимущества злоумышленникам, так как они лишены передающего устройства, и потому их местонахождение невозможно определить. Зато пейджеры одобряли медики, так как они не имеют заметного электромагнитного излучения.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!