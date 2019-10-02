GoPro представила две новых экшн-камеры - Hero8 Black и MAX. Первая является очередным флагманским устройством с некоторыми усовершенствованиями по сравнению с прошлыми моделями, вторая же предназначена для 360-градусной съемки, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

400-долларовая Hero8 Black стала чуть тоньше, но при этом шире и выше предшественников, габариты 66,3 x 48,6 x 28,4 мм. Зато впервые не понадобится заключать её в дополнительный корпус, чтобы установить на штатив или держатель - откидные крепежные ушки из металла есть прямо на корпусе.

Камера поддерживает съемку в 4K при 60 кадрах в секунду, в 2,7K - при 120 и в FullHD при 240. Пользователь теперь может выбирать различные режимы стабилизации, а также "виртуальные объективы" - картинка начинает выглядеть так, как будто снимают с телевика, нормального объектива, широкоугольника или сверхширокоугольника. Три микрофона обеспечивают работу системы шумоподавления, а линза защищена стеклом Gorilla Glass.

GoPro MAX (на фото выше) - первая с 2017 года камера производителя, предназначенная для записи видео с углом охвата в 360 градусов. У неё два объектива на противоположных сторонах корпуса, шесть микрофонов, а максимальное разрешение сферической съемки - 5,6K при 30 кадрах в секунду. 60 к/с камера пишет в 1440p или 1080p. Разрешение фото - 16,6 МП, можно снимать и таймлапсы интервалом между кадрами от 0,5 до 60 секунд.

Управлять камерой можно через встроенный сенсорный экран, запись может вестись на карту microSD, а для подзарядки и синхронизации используется порт USB-C. Если Hero8 Black, как и предшественницы, может погружаться на глубину до 10 метров, то у MAX водозащита гарантированно работает на глубине до 5 метров. Весит камера 154 грамма, габариты - 64 × 69 × 24 мм.