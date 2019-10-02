В момент анонса криптовалюты Libra проект, инициированный Facebook, поддержали десятки партнёров. Теперь, когда инициатива встретила сопротивление финансовых регуляторов и политиков крупнейших экономик мира, соцсеть рискует остаться в одиночестве, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По информации The Wall Street Journal, представители заявлявших ранее о партнёрстве компаний теперь отвечают отказом на просьбы Facebook публично выступить в поддержку Libra. Анонимные источники сообщили изданию, что международные платёжные системы Masterсard и Visa вообще готовы отказаться от участия в проекте накануне намеченной на четверг встречи представителей Ассоциации Libra в Вашингтоне.

Курирующий проект Libra со стороны Facebook Дэвид Маркус отреагировал на публикацию в твиттере, отметив, что официальный список партнёров Ассоциации Libra будет сформирован лишь в предстоящие недели. По его словам, подобные Libra инновации не внедряются быстро, для перемен требуется смелость, а самым важным условием успеха проекта является готовность участников довести его до конца.

Маркус опроверг сделанные в статье предположения о том, что проект Libra был непродуманным, а с партнёрами на начальном этапе не поделились необходимыми подробностями о безопасности криптовалюты и предотвращении незаконной деятельности с её использованием.

Планируется, что Libra заработает уже в 2020 году, а оказывать финансовые услуги на её основе будет учрежденная Facebook дочерняя фирма - Calibra. Пользователи смогут расплачиваться криптовалютой через специальный кошелек, который сначала будет доступен внутри Facebook Messenger и WhatsApp, а в следующем году - в виде самостоятельного приложения для Android и iOS.

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