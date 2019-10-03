Слухи о версии полностью беспроводных наушников AirPods с системой активного шумоподавления ходят уже давно, но теперь намёк на существование такого устройства нашли прямо в ПО Apple, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

iOS-разработчик и автор издания 9to5mac.com Гильерме Рамбо нашёл в бета-версии iOS 13.2 изображение: иконку низкого разрешения с парой наушников. По форме они похожи на Huawei FreeBuds: "палочки" торчат из ушей вниз, как у AirPods, но "затычки" при этом вакуумные.

Рамбо отмечает, что иконка обнаружилась в программном компоненте системы, относящемся к настройкам универсального доступа - это значит, что наушники, вероятно, смогут работать в режиме слухового аппарата. В ОС есть указания на то, что у гарнитуры будет несколько режимов работы, как с включённым, так и с отключённым шумоподавлением.

Как ожидается, Apple в октябре проведёт ещё одну презентацию, на которой среди прочих устройств (новые MacBook и iPad, Apple Tag) могут показать и AirPods с шумоподавлением.

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