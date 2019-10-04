В вышедшую несколько недель назад iOS 13 была добавлена функция, позволяющая современным айфонам (iPhone Xr/Xs/Xs Max, iPhone 11/Pro/Pro Max) захватывать картинку с фронтальной и основной камеры одновременно. Возможные сценарии её использования - запись влогов, репортажей, интервью или собственной реакции на происходящее вокруг, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Правда, в штатном приложении "Камера" эта возможность пока не реализована. На помощь приходит DuetCam (229 рублей), в которой можно вести параллельную съемку с двух камер, сохранять отснятый материал в медиатеку или сразу делиться им в Instagram. Вот как это выглядит:

На новое приложение обратил внимание редактор 9to5Mac Зак Холл. По его отзыву, в App Store можно найти и другие аналоги (например, условно-бесплатную MixCam), но DuetCam наиболее интуитивна и проста в использовании.

В последующие версии DuetCam разработчики обещают добавить макеты, эффекты, переключение между камерами и другие возможности.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!