Компания Vivo анонсировала на российском рынке смартфон Nex 3 с безрамочным экраном "водопадного" типа, который охватывает практически всю его лицевую поверхность. На 6,89-дюймовую панель, заходящую за края корпуса, приходятся рекордные 99,6% площади, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Поскольку почти все свободное место отведено дисплею, физических кнопок у Nex 3 нет. Клавиши заменяет система сенсоров Touch Sense с тактильным откликом. Сканер отпечатков расположился под экраном, а фронтальная камера - внутри корпуса. 16-мегапиксельный датчик выдвигается по мере готовности пользователя сделать снимок. Тройной фотомодуль Nex 3 - 64-мп основной, 13-мп широкоугольный и 13-мп телеобъектив - размещен сзади, на круглом "островке".

Помимо этого, новинка Vivo располагает флагманским процессором Snapdragon 855 Plus, батареей объемом 4500 мАч с функцией быстрой зарядки Super FlashCharge, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также NFC-чипом для совершения бесконтактных платежей.

В России будет представлена только модель Nex 3 с 4G-модулем и в одном цвете ("сияющая ночь"). В продажу новинка поступит к 18 октября.

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