Компания Apple обратилась к поставщикам с просьбой увеличить производство смартфонов линейки iPhone 11 на 10%, или около 8 миллионов штук. Об этом пишет Nikkei Asian Review со ссылкой на собственные источники. Наращивание объемов обусловлено более высоким, чем ожидало руководство Apple, спросом на новые устройства, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По информации газеты, быстрее всего расходятся именно более дешевые модели: iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Самая дорогая - iPhone 11 Pro Max - интересует покупателей меньше. Увеличение производства айфонов на 7-8 миллионов единиц, отмечает издание, сравнимо с общим количеством смартфонов, поставленных Google за этот год.

Размещение дополнительных заказов отражает стратегию Apple по привлечению покупателей более доступными моделями - особенно на фоне ситуации на мировом рынке смартфонов, который по итогам 2019-го может сократиться уже третий год кряду. В январе глава компании Тим Кук говорил, что "ценовой фактор" - это одна из причин, по которой замедляются продажи Apple.

Чтобы поддержать тенденцию, весной следующего года Apple может перевыпустить недорогую модель iPhone SE в компактном корпусе. Предполагается, что новинка привлечет покупателей, ушедших за среднебюджетными моделями к Huawei и Samsung. В неё могут установить ЖК-экран, похожий на 4,7-дюймовую панель iPhone 8, кнопку "Домой" со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID, процессор A13, 3 гигабайта оперативной памяти, одну основную камеру и флеш-накопитель объемом 128 ГБ.

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